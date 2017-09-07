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Дороги Петербурга стали красными из-за утренних пробок

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Ситуация на дорогах достигает семи баллов.

Загруженность петербургских дорог из-за проливного дождя составила семь баллов. Такая ситуация на три балла выше нормы. Каждые несколько минут карты фиксируют создание нового затора. 
 
Автовладельцам рекомендуется ипользовать специальные сервисы, показывающие ситуацию на дорогах в реальном времени. Заметим, что плотность дорожного движения в городе растет чаще всего именно из-за обильных осадков. К тому же, ситуация обостряется возвращением петербуржцев из отпусков. 
 
Автомобилисты шутят, что сегодняшние пробки - ерунда, по сравнению с грядущей снежной проблемой. Вот тогда начнутся серьезные дорожные заторы. 
Теги: автомобильные пробки , дороги
Категории: Новости СПб

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