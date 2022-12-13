Аксенов пообещал, что заторов автомобилей у Крымского моста не будет

В Крыму рассказали, как решат проблему к туристическому сезону.

Глава российского региона Сергей Аксенов пообещал, что заторов транспортных средств на автомобильной части Крымского моста не будет. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе правительственного совещания на полуострове. Специалитс призвал коллег ускорить увеличение пропускной способности переправы к новому туристическому сезону.

Проводится хронометраж, как идет досмотр легковых автомобилей, к 1 апреля подведем полностью итоги – какая машина и какая процедура, сколько времени занимает оформление. Были задержки, скопления машин, в основном из Краснодарского края на праздниках. Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава региона уточнил, что как только восстановительные работы будут закончены, процедуры отшлифованы, то тех пробок на Крымском мосту, которые могут мешать путешественникам в этом сезоне, не останется.

В Крыму устанавливают тип и количество сбитых в Джанкое беспилотников.

Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов