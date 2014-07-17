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Дороги Петербурга аномально пусты в канун Нового года
Сегодня, 19:34
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Дороги Петербурга аномально пусты в канун Нового года

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По данным "Яндекса", дороги загружены всего на два балла.

В пятницу вечером, 31 декабря, дороги в Петербурга аномально пустые: служба "Яндекса" оценила загруженность всего в 2 балла. Через час ожидается 1 балл, и ситуация не изменится до следующего дня. 

В центре дороги окрасились в "желтый", а "бордового" участка всего четыре в одном районе. 

Пробка собралась в районе "Адмиралтейской", у "ДЛТ", на Миллионной улице и набережной реки Мойки, а также "стоит" небольшой участок на Итальянской улице. 

Проблемный участок также замечен у Московского вокзала и на Советском проспекте в сторону Металлостроя. В остальном дороги свободны. 

Фото: Piter.tv

Теги: новый год, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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