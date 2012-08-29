Дороги Ленобласти готовятся встретить первый снегопад

"Ленавтодор" призывает тех водителей, кто еще не сменил резину на зимнюю, делать это незамедлительно.

Дорожные службы Ленинградской области переведены в режим повышенной готовности: третья неделя ноября принесет похолодание, а во вторник возможен сильный мокрый снег с дождем. Одновременно на линию готовы выйти до 600 единиц дорожной спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

"Ленавтодор" призывает тех водителей, кто еще не сменил резину на зимнюю, делать это незамедлительно: в условиях минусовых температур летние шины дубеют, теряя сцепление с дорогой.

В Ленобласти работает горячая телефонная линия по ситуации на региональных трассах. Позвонив по номеру 8-812-251-42-84, можно оставить заявку, которая будет оперативно передана в обслуживающие организации.

Всего в Ленинградской области насчитывается 9,3 тысячи километров региональных магистралей.

Фото: администрация Ленобласти