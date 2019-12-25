В пути поезд будет останавливаться на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Элисенваара, Сортавала.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что дополнительную "Ласточку" пустят в Карелию 15 августа. Об этом сообщают в пресс-службе ОЖД.

Две дополнительные "Ласточки" доставят петербуржцев на IV музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который состоится 15 августа. Первая "Ласточка" под номером 829 отправится с Финляндского вокзала в 05:50, а прибудет в Горный парк в 10:40. А обратно поезд 830 отправится 23:30 того же дня. Он прибудет в Петербург в 04:25 уже на следующий день.

Отмечается, что состав будет делать остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Элисенваара, Сортавала.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург оказался в тылу циклона.

Фото:Piter.TV