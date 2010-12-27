Дополнительные "Ласточки" пустят между Москвой и Петербургом в конце июня

Продажа билетов уже открыта.

Дополнительные электропоезда "Ласточка" свяжут Москву и Петербург в конце этого месяца. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Сдвоенные составы добавят к действующему графику движения. Из Петербурга в столицу дополнительные скоростные поезда отправятся 26 и 30 июня. А из Москвы в город на Неве - 21 и 28 июня.

Увеличить количество составов в РЖД решили из-за повышенного спроса на направление между Петербургом и Москвой.

Приобрести билеты на дополнительные поезда можно в кассах вокзалов, а также на официальном сайте РЖД.

Ранее Piter.TV сообщил об ограничении в движении из-за проведения "Алых парусов".

Фото: wikipedia.org