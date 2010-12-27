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Дополнительные "Ласточки" пустят между Москвой и Петербургом в конце июня
Сегодня, 8:43
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nadezhda_sib

Дополнительные "Ласточки" пустят между Москвой и Петербургом в конце июня

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Продажа билетов уже открыта.

Дополнительные электропоезда "Ласточка" свяжут Москву и Петербург в конце этого месяца. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Сдвоенные составы добавят к действующему графику движения. Из Петербурга в столицу дополнительные скоростные поезда отправятся 26 и 30 июня. А из Москвы в город на Неве - 21 и 28 июня. 

Увеличить количество составов в РЖД решили из-за повышенного спроса на направление между Петербургом и Москвой.

Приобрести билеты на дополнительные поезда можно в кассах вокзалов, а также на официальном сайте РЖД.

Ранее Piter.TV сообщил об ограничении в движении из-за проведения "Алых парусов"

Фото: wikipedia.org

Теги: ласточка, ржд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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