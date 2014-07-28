Дональд Трамп выразил мнение, что Китай контролирует президента США Джо Байдена

Экс-глава США рассказал о своем требовании к Пекину.

Глава американской администрации Джо Байден находится под полным контролем Китая. Такое мнение высказал в рамках выступления на торжественном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир бывший лидер Белого дома Дональд Трамп. Политик пояснил, что действующие власти страны не реагируют на сведения о деятельности Пекина на территории Кубы. Этот момент выступающий связал с получением семьей действующего президента США денег от китайских компаний.

Джо Байден - скомпрометировавший себя президент. В Китае знают, насколько он скомпрометирован. У них есть над ним полный контроль <...>. Китай владеет Байденом. Дональд Трамп, президент США

Американский политик добавил, что в случае своего переизбрания на высший государственный пост в 2024 году потребует от Пекина убрать все собственное военное и разведывательное оборудование с Кубы в течение двух суток.

Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18