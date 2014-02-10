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Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным

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Экс-глава США рассказал об украинском конфликте.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в интервью для местному телеканалу Fox News о том, что у него сложились  хорошие и крепкие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, хотя он уже давно не общался с политиком. Экс-лидер Белого дома добавил, что специальная военная операция на Украине не началась бы, если бы он остался в должности главы США. Дополнительно гость эфира заметил, что говорил президенту России о том, что если тот решится на вооруженные действия против киевского режима, то будут "серьезные последствия" и это обернется "катастрофой". Дональд Трамп  уверен в том, что российское руководство поверило ему только на десять процентов.

С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным.

Дональд Трамп, экс-президент США
 

Экс-президент США также повторил высказывание о том, что за 24 часа достиг бы соглашения между Россией и Украиной.

Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа.

Фото и видео: FOX News

Теги: fox new, fox news, владимир путин, дональд трамп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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