Через пару дней мир узнает об ответе США Китаю из-за ситуации с Гонконгом.

Дональд Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге. Об этом президент США рассказал журналистам во время брифинга. Политик пообещал объявить общественности о жестких мерах, которые Америка планирует принять в отношении властей КНР за проблему статуса Гонконга. Об этом станет известно в течение нескольких следующих дней.

Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней Дональд Трамп, президент США

Американский лидер отметил, что Китай ждет "нечто мощное". Он отрицательно ответил на вопрос о том, следует ли Китаю бояться введения санкций. В Bloomberg заявили, что администрация Белого дома рассматривает введение ограничений в отношении определенных должностных лиц в КНР, компаний и финансовых структур.

Китай уличил США в шантаже Гонконга.

Видео: Youtube/ The White House