Из квартиры актера БДТ вынесли серебра и золота на 350 тыс. рублей

Под подозрением находится домработница потерпевшего, которая после инцидента перестала выходить на связь.

4 февраля стало известно, что жертвой домушников стал бывший актер ленинградского Большого драматического театра Сергей Пряженков. Пока он поправлял свое здоровье в больнице, на хозяйстве осталась его домработница.

По информации "Фонтанки", из квартиры 61-летнего актера на Тимуровской, в период его отсутствия, пропали две пары часов стоимостью 55 тысяч, золотая икона, цепочка с крестом, обручальное кольцо стоимостью 40 тысяч, комплект из серег и кольца с бриллиантами, которые были оценены в 50 тысяч рублей. Также бесследно исчезли два кольца с надписью "Спаси и сохрани", браслет, СНИЛС, пенсионное удостоверение и старенький мобильный телефон "Нокиа". Общую стоимость ущерба оценили в 340 тыс. рублей.

Подозрение пало на ровесницу Пряженкова, которая помогала ему по дому. Связаться с ней не получается, так как она отключила телефон, а ее адреса потерпевший не знает.

Сергей Пряженков играл в БДТ в 80-х годах, а также снимался в фильмах "Челюскинцы", "Сенсации" и "Пиквикский клуб".