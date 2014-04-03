Дом Бутурлиной хотят перекрасить из зеленого в светло-бежевый цвет

Особняк находится на улице Чайковского, 10. КГИОП представил небольшой фильм о реставрации объекта.

В 2022 году началась реставрация памятника регионального значения "Бывш. дом Бутурлиной". Специалисты планируют вернуть дому первоначальный цвет фасадов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Особняк был построен в 1856-1860 годах для статс-дамы Елизаветы Михайловны Бутурлиной по проекту архитектора Гаральда Эрнестовича Боссе. Некоторое время он находился в собственности графа П.С. Строганова. В конце XIX века перешел Австро-Венгерскому посольству. После разгрома посольства в 1914 году в здании произошел пожар. После 1917 года в особняке проживали военнопленные. В 1930-х здание превратили в многоквартирный дом, но во время войны оно сильно пострадало.

Благодаря архивным документам удалось узнать, что изначально здание было бежевато-охристого цвета. Кроме того, это показали и результаты лабораторного обследования образцов штукатурки. В бирюзово-зеленый цвет особняк перекрасили после войны.

Здесь нет никакой взаимосвязи с творчеством Растрелли и Боссе. Этот же принцип выделения на ярком фоне стен архитектурных деталей белой краской был использован и на других здания барочного стиля, включая Строгановский дворец, дворец князей Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, а также бывшие частные дома в центральной части города.Это был шаблонный подход того времени. пояснили в КГИОП.

Кроме того, будут воссозданы копии исторических решеток, центральная секция ограждения террасы с вензелем владелицы здания.

Видео и фото: КГИОП