Дома возле метро "Парнас" лишились света. Сейчас электричество восстановлено

Вечер пятницы жители Парнаса провели в романтической обстановке при свечах.

Ближе к ночи 20 сентября компания "Ленэнерго" вернула освещения в дома около станции метро "Парнас". Ранее жители улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина жаловались на отключение электричества.Они заметили, что света не было не только в квартирах и подъездах, но и на улице. Тьма не пощадила даже проезжую часть.

На данный момент обстановка стабилизирована. Электроснабжение выборгского района Петербурга полностью восстановлено. Светом жители смогли пользоваться с 22 часов вечера. После этого некоторые петербуржцы все еще продолжали жаловаться на отсутствие электричества. Представители компании посоветовали потребителям ресурса обратиться за разъяснениями к управляющей компании.

Причиной блэкаута стал резкий скачок напряжения на сети.

Ранее Piter.tv писал о том, что после стрельбы Дацика полиция Ленобласти узнала, что Рыжий Тарзан является топ-менеджером.

Фото: Вконтакте/Парнас

