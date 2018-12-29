В Доме журналиста состоялся праздничный концерт к 75-летию снятия блокады Ленинграда

На торжественный вечер были приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

В Петербурге 23 января состоялась встреча ветеранов в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественное мероприятие прошло в Доме журналистов.





Для героев Великой Отечественной войны был организован праздничный концерт. Гостей поздравил глава комитета по печати Сергей Серезлеев.

В исполнении Константина Никитина прозвучал известные стихотворения военных корреспондентов. Изюминкой праздника стал Государственный оркестр русских народных инструментов "Метелица" руководителем и дирижером, которого является заслуженный артист РФ Игорь Тонин. Они порадовали ветеранов исполнением известных народных и военных песен.

Певица Елена Смирнова спела популярные военные песни "Катюша", "Синий платочек" и т.д.



Встреча прошла в дружеской обстановке. Многие из гостей встретились спустя долгие годы. Знаменитые русские народные патриотические песни подняли дух и чувство сплоченности присутствующих.

Видео, фото: Piter.tv

Кристина Фёдорова, Марина Нечипоренко