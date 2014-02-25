Дом на Невском проспекте разрушается из-за бездействия ТСЖ

Жители дома №122 на Невском проспекте вынуждены самостоятельно решать жилищные проблемы, бороться с отелем-соседом и спасать здание от разрушения.

Жильцы дома №122 на Невском проспекте жалуются на бездействие местного ТСЖ: организация не решает многочисленные проблемы. Из-за неоднократных протечек крыши в доме гниют деревянные перекрытия, разрушаются стены и лестница. По словам активистов, управляющий ТСЖ больше полугода игнорирует просьбы местных отремонтировать парадную.

Я прошу, чтобы здесь все привели в порядок, сделали по закону, то есть убрали все незаконно установленные агрегаты и сделали ремонт подъезда и чердака. Сейчас здесь реально опасно находится. Порой в подъезд заходят бомжи, чтобы погреться, и если кто-то кинет окурок, то вся дранка, а здесь все из дерева, вспыхнет за секунду, и дом сгорит. Андрей Агеев, житель дома

В доме размещается гостиница, из-за нее жильцы постоянно испытывают трудности, по их мнению отель находится здесь незаконно. Также активисты предполагают: председатель ТСЖ является собственником помещений гостиницы и получает с них прибыль.

Статья жилищного кодекса говорит о том, что если в многоквартирном доме есть помещения, которые не переведены в нежилой фонд и которые находятся в той же парадной, где будет располагаться отель, то такие жилые помещения не могут быть переведены в нежилые. А в жилых помещениях организация отеля запрещена. Игорь Цинкович, житель дома

В подъезде №1 отель установил лебедку для спуска и подъема белья, механизм не только мешает жителям, но и создает давление на здание. Лифт смонтировали в доме без согласования собственников, также как и разместили бойлер на последнем этаже. После визита жилинспекции отель спрятал бойлер за панелями, тем самым отнял участок лестничной площадки в восемь квадратных метров.

Также на первом этаже есть своеобразный остров, куда можно ставить велосипеды и коляски. Так это помещение используется в соседней парадной, а у нас вместо этого сделана комната, где находятся насосы отеля. Они также незаконно установлены и съедают, захватывают нашу общедомовую собственность. Андрей Агеев, житель дома

Владельцы квартир вынуждены самостоятельно спасать дом от разрушения и решать все проблемы. Так в 2019 году активисты через суд добились того, что с крыши дома убрали кафе-бар с мангалом и туалетами.

Здесь просто идет наглое использование общедомового имущества, мало того, так еще и в таком ужасном состоянии находится парадная. В той парадной, где я проживаю, мы за свой счет сделали ремонт 10 лет назад, в принципе там жить можно, здесь - нельзя. И это чисто обязанность ТСЖ, но с этим ТСЖ мы не сможем нормально решить все вопросы, потому что ТСЖ работает на себя. Игорь Цинкович, житель дома

Местным предстоит решить еще множество вопросов, например, добиться установки кровли согласно первоначальному проекту и переноса счетчика воды, который располагается в подвале дома, на его прежнее место, где он был зарегистрирован Водоканалом. Жители отмечают: единственный способ повлиять на работу ТСЖ – обращения в суд и прокуратуру.

Видео, фото: Piter.TV, архив героев