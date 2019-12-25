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Продолжается строительство "Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии" в Ушково
Сегодня, 15:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Продолжается строительство "Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии" в Ушково

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На данный момент степень готовности здания составляет 78%.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) продолжается  строительство "Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии". Строительство ведётся в поселке Ушково, на Советской улице, участок 81, рассказал портал "Строительный Петербург".

На стройплощадке активно ведутся работы по монтажу вентиляционных систем, электрических и слаботочных сетей, установка системы пожаротушения. Осуществляется укладка настенной и напольной плитки, шпаклевка и покраска стен.Подрядчик также занимается прокладкой наружного водопровода и строительством локальных очистных сооружений.

На данный момент степень готовности здания составляет 78%.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: интернат, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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