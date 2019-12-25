Продолжается строительство "Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии" в Ушково

На данный момент степень готовности здания составляет 78%.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) продолжается строительство "Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии". Строительство ведётся в поселке Ушково, на Советской улице, участок 81, рассказал портал "Строительный Петербург".

На стройплощадке активно ведутся работы по монтажу вентиляционных систем, электрических и слаботочных сетей, установка системы пожаротушения. Осуществляется укладка настенной и напольной плитки, шпаклевка и покраска стен.Подрядчик также занимается прокладкой наружного водопровода и строительством локальных очистных сооружений.

На данный момент степень готовности здания составляет 78%.

Фото: портал "Строительный Петербург"