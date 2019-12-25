Количество заболевших коронавирусом снизилось в Петербурге более чем на 16%

Если неделей ранее, 29 апреля, было выявлено 942 случая заболевания, 6 мая – 683 случая.

В Петербурге снизилось число заболевших коронавирусом. Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, этот показатель за неделю стал меньше на 16,88%.

Если неделей ранее, 29 апреля, было выявлено 942 случая заболевания, 6 мая – 683 случая. При этом снизилось и число выздоровевших – на 28,56%. Неделей ранее выздоровели 1040 пациентов, накануне из больниц выписали 743 петербуржцев.

Как отметили в координационном совете, в выходные значительно снижается количество обращений жителей за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что в Петербурге будут производить вакцину "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv