Доля ипотеки в новостройках класса массмаркет в Петербурге достигла 84%

Большую часть квартир купили по программам государственной поддержки.

По итогам второго квартала 2022 года доля ипотеки в недавно построенных ЖК класса массмаркет составила 81%, в мае и июне она увеличилась до 84%. Большую часть квартир покупали по программам с государственной поддержкой, сообщили в "Петербургской недвижимости".

Аналитики отметили, что 58% ипотечных сделок пришлось на программы с господдержкой, 34 процента – на семейную ипотеку, 2 процента – на IT-ипотеку, 1 процент – на военную. По стандартной ставке в ипотеку взяли 5% квартир.

Также 39% спроса на квартиры в ЖК комфорт-класса пришлось на однокомнатные квартиры, еще 32% – на студии. Спрос на "двушки" в таких ЖК составил 22%, на "трешки" – 7%.

Фото: Piter.tv