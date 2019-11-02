Петербуржцы-долгожители смогут получить выплаты к юбилею

С 2019 года на 9% увеличилось количество пожилых людей, достигших 90-летнего возраста.

С 1 января 2022 года петербуржцы-долгожители смогут получить единовременную выплату к юбилею. Изменения в Социальный кодекс уже внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербуржцы, отметившие 90-летие получат 15 тысяч рублей, 95-летие – 20 тысяч рублей, 100-летие и далее ежегодно – 25 тысяч рублей. В Смольном отметили, что с каждым годом в Петербурге растет число пожилых людей, в том числе и долгожителей. С 2019 года на 9% увеличилось количество пожилых людей, достигших 90-летнего возраста. Также на 20% выросло число пожилых горожан, проживших 100 и более лет.

Ранее мы писали, что в Петербурге более 460 тыс. ветеранов труда получат соцвыплаты.

Фото: pexels.com