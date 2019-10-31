Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Это произошло из-за смягчения условий получения кредита.

В России долговая нагрузка на граждан достигла максимума. Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года. Об этом сообщил РБК.

Финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года и происходит это из-за необеспеченного потребительского кредитования. Коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд приближается к уровню пика (8,9%).

В начале этого года банки смягчали условия получения кредита, например, выдавали деньги в долг при высокой долговой нагрузке. Также кредит давали и тем, у кого обязательства превышали 80% дохода.

Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре снизилась до 9,68%.

Видео: YouTube/ EMCG,Василиса Карасева, Science, Инцидент, Hi-News.ru

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