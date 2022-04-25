Долгов: дата-центры в России необходимо переоснастить ПО

Сенатор рассказал о необходимости внедрения критерия "российскости".

Российский сенатор Константин Долгов рассказал о том, что дата-центры на территории России необходимо переоснастить отечественным оборудованием. Такую информацию политик предоставил телеканалу "Вместе-РФ", комментируя вопрос импортозамещения. Он призвал власти страны ускорить этот процесс. По мнению парламентария, на уровне сбора информации, особенно частными операторами (например, кредитные организации), отсутствуют критерии "российскости".

Этот вопрос нужно решать стратегически, несмотря на то, что поставки оборудования из дружественных стран продолжатся. Константин Долгов, сенатор РФ

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Фото и видео: Совет Федерации