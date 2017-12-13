Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 14:21
0
nadiputintseva
257
Код вставки плеера

Дольщики спели о своих требованиях под музыку Цоя

0
 
 

Граждане выступили против жилищно-строительного кооператива.

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге прошел митинг обманутых дольщиков и пайщиков, которые решили достучаться до властей через всеми знакомую композицию Виктора Цоя "Требуем перемен".

Обсудить одну общую беду собрались дольщики ЖК "Азбука". Застройщик "Константа Девелопмент" не сдал квартиры в срок, а сейчас находится в процессе оформления банкротства. Собравшиеся требовали помощи от властей, чтобы они нашли инвестора или нового застройщика. Дольщики выступили против предложения создать ЖСК, так как это полностью снимет ответственность с государства.

Дольщики очень надеются, что их яркое выступление привлечет внимание властей к их проблеме и региональные власти предпримут все возможные действия по достройке объекта!

ЖК Азбука. С-Петербург. Альтернативная группа.

Инициативные граждане решили еще раз напомнить о себе, но уже песней. Со сцены они спели композицию "Перемен", которую сделали на мотив знаменитой песни Виктора Цоя.

Видео: ЖК Азбука. С-Петербург. Альтернативная группа.

Теги: дольщики , жк азбука , константа девелопмент , новости спб , обманутые дольщики петербурга
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5