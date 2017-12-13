Дольщики спели о своих требованиях под музыку Цоя

Граждане выступили против жилищно-строительного кооператива.

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге прошел митинг обманутых дольщиков и пайщиков, которые решили достучаться до властей через всеми знакомую композицию Виктора Цоя "Требуем перемен".

Обсудить одну общую беду собрались дольщики ЖК "Азбука". Застройщик "Константа Девелопмент" не сдал квартиры в срок, а сейчас находится в процессе оформления банкротства. Собравшиеся требовали помощи от властей, чтобы они нашли инвестора или нового застройщика. Дольщики выступили против предложения создать ЖСК, так как это полностью снимет ответственность с государства.

Дольщики очень надеются, что их яркое выступление привлечет внимание властей к их проблеме и региональные власти предпримут все возможные действия по достройке объекта! ЖК Азбука. С-Петербург. Альтернативная группа.

Инициативные граждане решили еще раз напомнить о себе, но уже песней. Со сцены они спели композицию "Перемен", которую сделали на мотив знаменитой песни Виктора Цоя.

Видео: ЖК Азбука. С-Петербург. Альтернативная группа.