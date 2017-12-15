Дольщики и пайщики 11 жилых комплексов провели митинг

В саду Сан-Галли на Лиговском проспекте собрались дольщики и пайщики 11 жилых комплексов. Каждый пришел со своей историей: возведение дома заморожено, коммуникации не подведены или же стройка и вовсе оказалась «мыльным пузырем».

Мария и Алексей Холодковы пришли на митинг втроем. Строящаяся квартира в жилом комплексе Десяткино «2.0» должна была стать новым домом для разросшейся семьи. В покупку вложили все средства, включая материнский капитал. Но спустя год этаж и ныне там.

«Уже год не строят. Деньги уплачены в 100% объеме. Застройщик обещает начать с понедельника, но уже прошел год. Делают муляж строительства, выходят 2-3 человека на стройку, - рассказала обманутая дольщица Мария Холодкова.

Один из организаторов акции руководитель всероссийского движения «Бездомный дольщик» Александр Головко сам оказался пострадавшим от рук недобросовестных строителей: «У меня у самого трехкомнатная квартира не построена в ЖК «Ленинградская перспектива». 12 дней назад он стал ЖК «Квартал в Мурино», это из-за нас застройщик вынужден был переименовать ЖК».

На встречу с дольщиками приехал депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. Парламентарий говорил о строгих мерах таких как полный отказ от долевого строительства. Свой план требований и реальных мер, которые помогут изменить критическую ситуация на рынке, подготовили и организаторы митинга.

«Мы считаем, что города должно строить и проектировать государство. А застройщикам должны предоставляться уже нарезанные лоты, обеспеченные понятными условиями по высотности, этажности, плотности застройки и т.д. Государство не должно избегать своих функций», - уверен руководитель всероссийского движения «Бездомный дольщик» Александр Головко.

Пока одни обсуждали и пытались решить жизненно важные вопросы, другие – активисты управляющей компании «Ай-Си» - воспользовались статусом согласованного мероприятия и решили напомнить о своем существовании. Компания, попытавшаяся захватить управление над двумя домами в жилом комплексе «Новое Мурино», окончательно погрязла в судебных разбирательствах. 8 февраля 2018 г. «Ай-Си» проиграла очередной иск к компании ЦДС о взыскании в судебном порядке более 80 млн рублей за якобы существующие недостатки в инфраструктуре домов № 7 и № 7, корпус 2 по улице Новой и получила очередной отказ во внесении в реестр лицензий многоквартирных домов Ленинградской области по этим адресам. А по закону управлять домами без включения в данный реестр невозможно