Фильм "Я, Грета" о Грете Тунберг в "Лендоке"

На площадке киностудии "Лендок" пройдет кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний". Фестиваль откроет картина шведского режиссера Натан Гроссмана об экоактивистке Грете Тунберг ― "Я, Грета".
Начиная с одиночной забастовки перед зданием стокгольмского парламента, Гроссман следует за Гретой — школьницей с синдромом Аспергера — в ее перемещениях по миру и наблюдает за тем, как она становится лидером глобального движения, против которого объединяются сильные мира сего: от Трампа до Путина.
Кульминацией фильма становится путешествие Греты на парусном катере через Атлантику в Нью-Йорк, где она готовится выступить на саммите ООН по изменению климата.
Продолжительность: 97 минут
Место: киностудия "Лендок" (наб.Крюкова канала, 12)
Фото: скрин из видео Mongrel Media / YouTube
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