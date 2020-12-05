Доктор Мясников рассказал об опасности употребления сладких газированных напитков

Употребление газировки может стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

Российский врач Александр Мясников заявил, что употребление сладких газированных напитков может вызвать онкологические заболевания. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

Специалист подчеркнул, в настоящее время газировка продается повсеместно. По словам Мясникова, люди часто покупают такие напитки, чтобы взбодриться или получить заряд серотонина – гормона счастья.

Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...> И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца. Александр Мясников, врач

Он отметил, если человек испытывает жажду, то рекомендуется пить воду, так как она наименее опасна для здоровья. Кроме того, рекомендуется употреблять зеленый чай и кофе: первый помогает в профилактике онкологии, а второй – болезней сердца и печени.

Ранее Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина.

Видео: Youtube / Россия 1