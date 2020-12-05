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Доктор Мясников рассказал об опасности употребления сладких газированных напитков

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Употребление газировки может стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

Российский врач Александр Мясников заявил, что употребление сладких газированных напитков может вызвать онкологические заболевания. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

Специалист подчеркнул, в настоящее время газировка продается повсеместно. По словам Мясникова, люди часто покупают такие напитки, чтобы взбодриться или получить заряд серотонина – гормона счастья.

Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...> И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца.

Александр Мясников, врач

Он отметил, если человек испытывает жажду, то рекомендуется пить воду, так как она наименее опасна для здоровья. Кроме того, рекомендуется употреблять зеленый чай и кофе: первый помогает в профилактике онкологии, а второй – болезней сердца и печени.

Ранее Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина.

Видео: Youtube / Россия 1

Теги: александр мясников, газировка, онкология
Категории: Новости России, Лента новостей,

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