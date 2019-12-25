Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина

Врач рассказал, как правильно принимать витамин C.

Телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" специалист рассказал зрителям о том, что регулярно принимать витамин C опасно для здоровья. Это вещество усваивается организмом хуже, чем в натуральных продуктах.Частое использование витамина C в таблетках увеличил риск формирования камней в почках.

Хочу подчеркнуть, что синтетические витамины усваиваются по статистике в организме только на десять процентов, поэтому более рационально принимать их в пищевых продуктах. Алексей Соболев, коллега Мясникова

Эксперты напомнили, что витамин C можно получить за счет употребления многих цитрусовых фруктов.

Врач Мясников заявил, что в день нужно выпивать минимум пол-литра воды.

Фото: YouTube / О самом главном