Аварийный пятиэтажный дом на Курской улице продали за 420,5 млн рублей

За лот боролись 6 претендентов.

Пятиэтажное здание на Курской улице недалеко от "Обводного канала" продали на торгах 420,5 млн рублей. Начальная цена была превышена на 45%, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Площадь нежилого дома №11/72А составляет 7,5 тыс. квадратных метров, земельный участок — еще 2,4 тыс. кв. метров. Здание было построено в 1907 году. Его перевели в нежилой фонд, так как дом был признан аварийным. Памятником не является.

Новый собственник может использовать дом под размещение гостиницы, апарт-комплекса или торгово-офисного центра. Победителем торгов стало ООО "Запстрой". Организации придется проводить реконструкцию. До продажи объект находился в собственности Петербурга.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на юге Петербурга под застройку выставили 257 га на торги.

Фото: citywalls.ru