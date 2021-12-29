На юге Петербурга под застройку выставили 257 га на торги

Торги пройдут в апреле.

В понедельник, 14 февраля, в пресс-службе Российского аукционного дома сообщили, что на торги в Петербурге выставили 257, 2 га под застройку. Торги проведут 8 апреля. Речь идет о едином лоте четырех земельных участков в Пушкинском и Ломоносовском районах города и области соответственно.

Так, три смежных земельных участка в Ломоносовском и в Виллозском сельском поселении отдают под строительство промышленно-логистического парка. Один участок в Пушкине недалеко от Малого Карлино отдают под общественно-деловую застройку.

Начальная цена – 1,49 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 апреля.

Специалисты отмечают, что расположение лотов привлекательно для коммерческого проекта, а площади позволяют реализовать самый амбициозный и многоплановый подход к использованию территории.

Ранее оператор мусорной реформы в Петербурге купил завод МПБО-2.

Фото: Piter.tv