В итоге доходы в этом году составят 803,1 миллиарда рублей.

В этом году доходы бюджета Петербурга увеличатся на 151 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

На прошлой неделе городское Законодательное собрание приняло корректировки бюджета на этот год – доходы должны были увеличиться на 131 млрд рублей. В среду, 20 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов внес новые корректировки: доходы увеличил на 20,6 млрд рублей, расходы – на 20,8 млрд рублей, дефицит – на 0,2 млрд рублей.

Доход увеличится благодаря росту налоговых и неналоговых доходов – 19,8 млрд рублей. Из них 14,6 млрд рублей – налог на прибыль, 3 млрд рублей – налог на доходы физических лиц. Из федерального бюджета дополнительно поступит 1 млрд рублей.

Дополнительные средства город выделит на приобретение горнопроходческого оборудования для строительства метрополитена – 7,1 млрд рублей. Резервный фонд Правительства Петербурга предложено увеличить также на 7 млрд рублей. На досрочное погашение займов, ранее привлеченных ГУП "Пассажиравтотранс" на приобретение подвижного состава, выделят 3,3 млрд рублей. На софинансирование территориальной программы ОМС, в том числе на лечение коронавирусных больных, предлагается направят 3 млрд рублей. На строительство Витебской развязки выделено 3 млрд рублей и метрополитен получил еще 2 млрд рублей. Также 3,7 млрд рублей направят на строительство "ИТМО Хайпарк" и ОЭЗ "Новоорловская".

В итоге доходы в этом году составят 803,1 миллиарда рублей, расходы – 806,9 миллиарда рублей, дефицит – 3,8 миллиарда рублей.

Ранее Смольный одобрил проект бюджета Петербурга на 2022 год.

Фото: Piter.TV