Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

В 2019 году супруга главы региона задекларировала доход в 1,8 миллиона рублей.

Дочь рязанского губернатора Николая Любимова задекларировала доход вдвое больше отца. Это следует из данных сведений о доходах, которые опубликованы на сайте правительства Рязанской области в четверг.

Любимов в 2019 году заработал 4,3 миллиона рублей, тогда как его несовершеннолетняя дочь — 10 миллионов. Отметим, что в 2018 году его доход превысил 15 миллионов рублей. Дочь же заработала в 2018 году восеми миллионов.

В 2019 году супруга главы региона задекларировала доход в 1,8 миллиона рублей, тогда как в 2018 он составлял 840 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов.

Видео: Instagram / lybimovnikolay