Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олега Кожемяко в своем Telegram-канале.
По его словам, добровольцы отряда более трех месяцев "стояли плечом к плечу с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота. Он подчеркнул, что "Тигр" зарекомендовал себя как успешное подразделение, бойцы которого мужественно и честно выполняли свой долг.
Также Кожемяко добавил, что бойцы отряда получат краевые медали за боевые заслуги и единовременные выплаты по 50 тысяч рублей.
Ранее Кожемяко опубликовал видео с морпехами 155-й бригады ТОФ, участвующих в боях за Павловку.
Видео: Telegram / ГУБЕРНАТОР Олег Николаевич Кожемяко вещает
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