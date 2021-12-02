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Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации

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Губернатор Приморского края подчеркнул, что "Тигр" зарекомендовал себя как успешное подразделение.

Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олега Кожемяко в своем Telegram-канале.

По его словам, добровольцы отряда более трех месяцев "стояли плечом к плечу с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота. Он подчеркнул, что "Тигр" зарекомендовал себя как успешное подразделение, бойцы которого мужественно и честно выполняли свой долг.

Также Кожемяко добавил, что бойцы отряда получат краевые медали за боевые заслуги и единовременные выплаты по 50 тысяч рублей.

Ранее Кожемяко опубликовал видео с морпехами 155-й бригады ТОФ, участвующих в боях за Павловку.

Видео: Telegram / ГУБЕРНАТОР Олег Николаевич Кожемяко вещает

Теги: владивосток, добровольцы, отряд, спецоперация, тигр
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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