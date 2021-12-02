Губернатор Приморского края подчеркнул, что "Тигр" зарекомендовал себя как успешное подразделение.

Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олега Кожемяко в своем Telegram-канале.

По его словам, добровольцы отряда более трех месяцев "стояли плечом к плечу с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота. Он подчеркнул, что "Тигр" зарекомендовал себя как успешное подразделение, бойцы которого мужественно и честно выполняли свой долг.

Также Кожемяко добавил, что бойцы отряда получат краевые медали за боевые заслуги и единовременные выплаты по 50 тысяч рублей.

Ранее Кожемяко опубликовал видео с морпехами 155-й бригады ТОФ, участвующих в боях за Павловку.

Видео: Telegram / ГУБЕРНАТОР Олег Николаевич Кожемяко вещает