Кожемяко опубликовал видео с морпехами 155-й бригады ТОФ, участвующих в боях за Павловку

Глава региона разместил в соцсетях видео с бойцами, находящимися на СВО.

Глава Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видео с морпехами гвардейской 155-й бригады пехоты, а также представителями отряда "Тигр", участвующих в боях за Павловку. Ролик появился в Telegram-канале губернатора. Известно, что кадры прислали чиновнику военные, находящиеся на специальной военной операции. Бойцы успокоили земляков после резонансного письма о больших потерях в личном составе среди жителей Приморья на СВО.

Добрались мы до интернета, узнали, что вы за нас все беспокоитесь. Да, в Павловке дела тяжелые, бои идут тяжелые, идут потери, идут убитые, раненые. Но мы продолжаем давить противника. Продвигаемся потихоньку. один из бойцов морской пехоты

На втором видео представитель "Тигра" подтвердил сведения о том, что российский отряд стремится минимизировать неизбежные во время войны человеческие потери.

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Фото и видео: Telegram / Кожемяко | официально