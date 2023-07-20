Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО

По итогу прохождения полного курса подготовки бойцы примут участие в ротации сил ЦВО в зоне СВО.

Российские добровольцы из Центрального военного округа тренируются для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на современных боевых машинах пехоты БМП-3. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители министерства по обороне РФ. Специалисты уточнили, что бойцы совершенствуют собственные навыки ведения огня из того оружия, которым оснащения каждая бронированная машина.

Добровольческие экипажи боевых машин пехоты БМП-3 Центрального военного округа оттачивают мастерство ведения боя в различных условиях в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. пресс-служба ведомства

В министерстве по обороне добавили, что стрельба по целям ведется как на месте, так и в ходе маневрирования на высокой скорости. Контроль зва мероприятиями проводят опытные инструкторы, которые имеют опыт реального боя. Они также обучают новичков из личного состава ВС РФ в правильном и целесообразном применении всех имеющихся огневых средств машин. По результатам прохождения полного курса подготовки и боевого слаживания экипажей российские военнослужащие примут участие в ротации подразделений ЦВО в зоне СВО.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости