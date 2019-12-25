Добровольческому поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" в Петербурге исполняется 10 лет

Отряд в регионе создали на волне резонансного поиска Паши Костюнина в конце 2011 года в Отрадном Кировского района. Мальчика не нашли до сих пор.

В следующий вторник, 7 декабря, добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Петербурге отметит свой 10-летний юбилей.

Отряд был создан в конце 2011 года, чтобы помочь найти Пашу Костюнина. Мальчика до сих пор не нашли, но поиск не прекращается. Руководитель пресс-службы отряда рассказал Piter.tv, что за 10 лет добровольцы отработали 11 474 заявки в Петербурге и Ленобласти.

Особенное место в деятельности отряда занимают детские поиски. Примерно каждое шестое сообщение о пропавшем, поступающее на горячую линию отряда, касается несовершеннолетнего

В "ЛизаАлерт" Санкт-Петербург сейчас состоят 553 добровольца. Отмечается, что отряд не принимает денежную помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков.

Помочь отряду в поисках пропавших людей можно несколькими способами, в том числе даже не выходя из дома, а для тех, кто хочет присоединиться, может прийти на вводную лекцию, которую проводят каждый месяц.

Отряд – это в первую очередь люди. Простые люди, но которым не все равно. Которые готовы прийти на помощь днем и ночью, которые отдают время и силы на поиски незнакомых людей, ничего не требуя взамен. Мы много раз радовались своим победам, когда удавалось обогнать время. Вместе плакали, когда поиски заканчивались трагично, но собирались и шли дальше. Естественно, у нас бывают трудности Мы не всегда успеваем за количеством просьб о помощи, но стараемся делать все, что в наших силах, и даже больше. Алина Павлюкова, куратор отряда "ЛизаАлерт" Санкт-Петербург

Всего за 10 лет было подано 11 474 заявки, из них "Найден. Жив" – 8 541; "Найден. Погиб" – 1 107; поиск продолжается по 399 заявкам, неподтвержденные заявки, отказ и прочее – 1 427.

Дети до 17 лет – 1775. Из них "Найден. Жив" – 1666, "Найден. Погиб" – 36, поиск продолжается – 30, неподтвержденные заявки, отказ и т.д. – 43. Поиски в городе – 9175, поиски в природной среде – 2299.

Ранее мы писали, что почти 300 заявок о пропаже людей в Ленобласти поступило в "ЛизаАлерт" в октябре.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер