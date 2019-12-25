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До конца 2021 года в поликлиники Петербурга закупят 1235 медаппаратов
Сегодня, 12:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

До конца 2021 года в поликлиники Петербурга закупят 1235 медаппаратов

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Больше всего будет заменено оборудования, которое относится к лучевой диагностике: рентгенологические аппараты, маммографы, флюорографы.

В городские поликлиники активно поступает оборудование, приобретаемое в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения Петербурга на 2021-2025 годы. До конца 2021 в медицинские организации поступят 1235 единиц оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Больше всего будет заменено оборудования, которое относится к лучевой диагностике: рентгенологические аппараты, маммографы, флюорографы. Для Красносельского и Пушкинского районов закупят 1 аппарат КТ и 2 аппарата МРТ.

В поликлиниках появятся новые аппараты УЗИ с кардиологической программой для проведения эхокардиографии. Также закупаются аппараты для дуплексного сканирования сосудов.

Ранее стало известно, что в Петербурге у 83% взрослых горожан сформировались антитела к коронавирусу.

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Теги: комздрав, медицина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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