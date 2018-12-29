К концу 2021 года в Петербурге появится 16 новых веломаршрутов

Общая протяженность велодорожек составит около 60 км.

К концу 2021 года в Петербурге будет установлено 16 новых веломаршрутов. Общая протяженность велодорожек составит около 60 км. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В этом году в Северной столице планируют разместить восемь маршрутов общей протяженностью почти 33 км. Кроме того, появятся велодорожки, отобранные в рамках общественной инициативы "Твой бюджет". Их установят по следующим адресам:

Отметим, существующие и запланированные к обустройству в ближайшие три года веломаршруты можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Городского центра управления парковками.

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