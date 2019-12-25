Около 30 млн человек могут потерять работу из-за коронавируса

В первую очередь жесткий кризис коснется обслуживающего персонала.

Около 30 млн человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Международной организации труда.

По словам специалистов, в первую очередь жесткий кризис коснется большинства сотрудников из сферы общественного питания, гостиничного и туристического бизнеса, а также различных сфер услуг. Сегодня в России уже можно наблюдать снижение потребительского спроса на многие товары, в числе которых одежда, обувь и техника.

Кроме того, положение на рынке труда ухудшает карантин, из-за которого отменены массовые мероприятия и приостановлена культурная жизнь. Повсеместно закрываются кинотеатры, ночные клубы, музеи, театры, рестораны и магазины. По мнению экспертов, внеплановые каникулы могут плохо сказаться на многих предприятиях и ИП, которые закроются или обанкротятся.

Ранее мы писали, что в сети набирает обороты флешмоб #ямыработаемнаследующейнеделе.

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