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В Петербурге выпадет до 20 сантиметров снега
Сегодня, 8:06
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В Петербурге выпадет до 20 сантиметров снега

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Обильное выпадение осадков началось уже с вечера понедельника.

Обильные снегопады обрушились на Петербург. На дорогах города может образоваться 20-сантиметровый снежный покров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Обильное выпадение осадков началось уже с вечера понедельника. Вечером 29 ноября на улицы выехало 965 единиц снегоуборочной техники.

Для сравнения, в прошедшее воскресенье в городе выпало всего 2 сантиметра осадков. Но и с таким объемом снега коммунальщики не смогли справиться.

В Ленобласти 30 ноября ветер усилится до 17 м/с.

Фото: Piter.tv

Теги: осадки, снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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