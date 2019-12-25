В Петербурге выпадет до 20 сантиметров снега

Обильное выпадение осадков началось уже с вечера понедельника.

Обильные снегопады обрушились на Петербург. На дорогах города может образоваться 20-сантиметровый снежный покров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Обильное выпадение осадков началось уже с вечера понедельника. Вечером 29 ноября на улицы выехало 965 единиц снегоуборочной техники.

Для сравнения, в прошедшее воскресенье в городе выпало всего 2 сантиметра осадков. Но и с таким объемом снега коммунальщики не смогли справиться.

В Ленобласти 30 ноября ветер усилится до 17 м/с.

Фото: Piter.tv