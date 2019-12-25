Более 1000 единиц техники и специалистов спасают улицы Петербурга от снегопада

За месяц в городе выпало почти 70 сантиметров снега.

Днем в четверг, 23 декабря, на заснеженные улицы и дороги Петербурга вышли 1074 единиц техники и 1240 работников. За состоянием скверов, парков и садов следят еще 248 машин и 816 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Как рассказали в пресс-службе, за месяц в Петербурге выпало почти 70 сантиметров снега. Всего собрано и вывезено более 1 млн кубометров снега. Сегодня в ведении комитета насчитывается более 2600 дорог протяженностью более 2800 метров. Площадь зимней уборки составляет около 60 млн м².

Напомним, в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. По информации Росгидрометцентра, с 8:00 23 декабря до 6:00 24 декабря на территории Северной столицы ожидаются сильный снег, метель и порывы ветра до 15-18 м/с.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга