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Дмитрия Месхиева предложили исключить из Союза кинематографистов
Сегодня, 8:51
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lesjasap
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Дмитрия Месхиева предложили исключить из Союза кинематографистов

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Бывшего председателя Союза кинематографистов по Санкт-Петербургу хотят исключить из организации.

В Москве на съезде Союза кинематографистов России было предложено исключить из состава членов организации режиссера и продюсера Дмитрия Месхиева. Предложение поступило от регионального петербургского председателя Сергея Снежкина. 
 
Причиной исключения культурного деятеля послужили действия Месхиева на посту руководителя Союза кинематографистов в Северной столице. По словам спикера, его предшественник позволял себе заключать незаконные сделки, которые привели к финансовому упадку организации в регионе.  
 
В ситуацию вмешался Никита Михалков, который поддержал инициативу Снежкина. По мнению  председателя Союза кинематографистов России, режиссер из Петербурга занимается тяжелейшим делом, а именно старается “разгрести ужас, который происходил” до назначения Сергея Снежкина на его пост. Однако, Михалков отметил, что членам Союза нужно быть аккуратнее и тщательно выбирать человека, которого они поддержат. 
 
Фото: kino-teatr.ru
Теги: дмитрий месхиев , москва , никита михалков , сергей снежкин , союз кинематографистов
Категории: Новости России Кино

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