Дмитрия Месхиева предложили исключить из Союза кинематографистов

Бывшего председателя Союза кинематографистов по Санкт-Петербургу хотят исключить из организации.

В Москве на съезде Союза кинематографистов России было предложено исключить из состава членов организации режиссера и продюсера Дмитрия Месхиева. Предложение поступило от регионального петербургского председателя Сергея Снежкина.

Причиной исключения культурного деятеля послужили действия Месхиева на посту руководителя Союза кинематографистов в Северной столице. По словам спикера, его предшественник позволял себе заключать незаконные сделки, которые привели к финансовому упадку организации в регионе.

В ситуацию вмешался Никита Михалков, который поддержал инициативу Снежкина. По мнению председателя Союза кинематографистов России, режиссер из Петербурга занимается тяжелейшим делом, а именно старается “разгрести ужас, который происходил” до назначения Сергея Снежкина на его пост. Однако, Михалков отметил, что членам Союза нужно быть аккуратнее и тщательно выбирать человека, которого они поддержат.

Фото: kino-teatr.ru