Дмитрий Васильев помог жителям Калининского района сохранить самодельную велоплощадку

Депутат муниципального образования "Северный" Калининского района Петербурга помог жителям района найти новое место для самодельного велопарка.

Сейчас импровизированный велосипедный парк, построенный велолюбителями находится на пересечении Фаворской и Гжатской улиц. Однако в скором времени на этом месте будет построен крытый каток с ледовой ареной. Строительство запланировано на сентябрь, и предполагается, что завершено будет к осени 2022 года.

Любители велоспорта обратились к депутату муниципального образования, директору спортивной школы олимпийского резерва № 3 Калининского района Дмитрию Васильеву, с просьбой помочь сохранить велоплощадку и найти для нее новое место.

Сам Васильев является двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, уйдя из большого спорта занялся тренерской работой с детьми, занимается развитием спортивной инфраструктуры в районе, а также возглавляет Федерацию биатлона Санкт-Петербурга.

Естественно, он не мог остаться в стороне, и нашел способ помочь любителям велосипедного спорта. Для самодельного велопарка нашли новое место — он будет перенесен по адресу Руставели 37, за Домом молодежи "Атлант".

Дмитрий Васильев еженедельно проводит беговые тренировки с жителями в Муринском парке, поддерживает организацию различных благотворительных мероприятий и мероприятий соцпомощи. Жители района обращаются к Васильеву и по различных насущным вопросам — таким, как протекающий у пожилой жительницы балкон или строительство здания налоговой в месте, по мнению жителей, не подходящем для этого.