Эксперт оценил проведение саммита "Россия-Африка".

Директор Института современного государственного развития и член Общественной палаты города Дмитрий Солонников считает, что изоляционный статус России является только фантазиями стран коллективного Запада. Об этом рассказали журналисты издания "Петербургский дневник" со ссылкой на спикера. Таким образом эксперт прокомментировал проведенный на территории Петербурга международный экономический и гуманитарный саммит "Россия-Африка". По мнению Солонникова, политическая линия и сотрудничество с регионом важно развивать, так как в перспективе это приведет выгоду для всех сторон.

Мы давно взаимодействуем с Африкой в сфере образования. Судя по нынешним тенденциям, поток африканских студентов будет только нарастать. Это принесет очень положительный эффект обеим сторонам – взаимопроникновение экспертизы и специалитета. Дмитрий Солонников, член Общественной палаты Петербурга

Эксперт добавил, что саммит "Россия – Африка" воспринимается западным истеблишментом неверно и недостаточно масштабно, хотя на самом деле речь идет о серьезном событии.

Путин подарил президенту Зимбабве вертолет на саммите Россия — Африка.

Фото: Piter.tv