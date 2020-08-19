В Выборгском районе создадут рабочую группу по вопросам ЖК "Кивеннапа Север"

Заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Самойленко рассказал, как будет выглядеть работа этой группы.

В Первомайском сельском поселении завершилась встреча жителей микрорайона "Кивеннапа Север" с представителями власти. По итогам двухчасового разговора было принято решение о создании рабочей группы по вопросам проблемного ЖК. В кратком резюме переговорного процесса замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко заявил, что в состав группы в обязательном порядке войдут и сами жильцы. Таким образом район будет работать над решением проблем микрорайона: среди них – сложности с водоотведением, завершение строительных работ по отдельным кварталам, постановка на муниципальный учет дорожной и газовой сетей, а также многие другие темы, часть из которых поднималась на прошедшей встрече.

Канал Piter.TV полностью публикует видео выступления Дмитрия Самойленко в финале встречи с населением. Речь замглавы администрации была принята позитивно: жители Первомайского ответили чиновнику аплодисментами.

Рабочая группа будет действовать с обязательным участием членов товарищества собственников недвижимости. Чтобы все вопросы, которые поднимаются и обсуждаются с конкурсным управляющим, компанией ЛАД, с водоснабжением, были освещены и открыты, чтобы не было недопониманий. Как минимум, эта рабочая группа должна действовать по какому-то плану. Сегодня я зафиксировал десяток основных вопросов и проблем от людей, предлагаю так и действовать по каждому пункту последовательно. Мы подключим обязательно юристов, потому что здесь все вопросы решаются в юридической плоскости. И каждый раз перед встречей с конкурсным управляющим или застройщиком, мы должны понимать, подготавливать материалы и все вопросы. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

Дмитрий Самойленко также назвал приоритетные направления работы группы. В первую очередь, властям и жителям нужно "отвоевать" те участки земли, которые уже выставлены на торги по банкротству застройщика, но при этом являются социально необходимыми для людей.

Первостепенно решить следующий вопрос. Чтобы все объекты, которые являются общим имуществом: дороги, водоснабжение, газ - они должны быть выведены из конкурсной массы. И тогда мы сможем их передавать: дороги - Первомайскому поселению, водные сети - Леноблводоканалу. По газовым сетям, где сейчас жителям предлагают потратить 8, 17 млн чтобы провести до их дома газ, на самом деле, есть областные программы, которые могут оплатить значительную часть этих работ. Надо двигаться поступательно, с вашей помощью, с администрацией и жителями, ходить в суды, отстаивать позицию, подключать прокуратуру - Выборгскую и природоохранную.

По предварительным данным, первое заседание рабочей группы может состояться до конца августа. Дмитрий Самойленко предложил основным участникам процесса собраться уже на следующей неделе, а также регулярно проводить встречи с населением.

Видео: Piter.TV