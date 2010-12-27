Дмитрий Никулин поздравил женщин ветеранской организации с 8 Марта

Встреча была организована для представительниц ветеранских организаций города и района.

Во вторник, 5 марта, в здании совета ветеранов Выборга прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Встреча была организована для представительниц ветеранских организаций города и района.

Поздравили женщин с праздником глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин, председатель Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и государственной службы, депутат МО "Город Выборг" Федор Остапчук и специалисты районной администрации.

Ваши активная жизненная позиция, энергичность, трудолюбие на благо Выборгского района вызывают глубокое уважение и признательность. Дмитрий Никулин, глава района

Он отметил, что ветеранская организация ведет активную деятельность, все больше вовлекая в свои ряды граждан старшего поколения. Также Дмитрий Никулин выразил уверенность, что и в дальнейшем взаимодействие ветеранской организации с органами местной власти будет таким же тесным и плодотворным.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО