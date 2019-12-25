Дмитрий Никулин и Николай Шишкин поздравили таможенников с профессиональным праздником

25 октября отмечается День таможенника. С профессиональным праздником работников таможни поздравили глава Выборгского района Дмитрий Никулин и исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Николай Шишкин.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем таможенника Российской Федерации!

Ваш высокий профессионализм и компетентность, беспрекословное соблюдение буквы Закона являются надежным гарантом защиты экономических интересов государства.

Работая на одном из самых интенсивных внешнеторговых направлений, вы эффективно организуете движение грузов через государственную границу, надежно пресекаете попытки контрабанды, провоза наркотиков, оружия, ведете активную работу по предупреждению внешэкономических преступлений, нарушений валютного и экспортного законодательства.

От вашей слаженной работы во многом зависит социальная стабильность и благополучие Выборгского района.

Желаем руководству и личному составу Выборгской таможни эффективного выполнения служебного долга, профессионального роста, крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества.



Глава МО "Выборгский район"

Ленинградской области Никулин Д.Ю.



И.о. главы администрации

МО "Выборгский район"

Ленинградской области Шишкин Н.А.

