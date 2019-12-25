Продавец в Выборге продал сигареты несовершеннолетнему

Такое нарушение влечет за собой штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

Представители антинаркотической комиссии районной администрации провели рейд по торговым точкам в Выборге. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, проверка прошла совместно с сотрудниками отдела Управления Роспотребнадзора и УМВД России по Выборгскому району.

В ходе проверки продавец одного из магазинов на улице Садовой был пойман на продаже сигарет подростку. По словам представителя антинаркотической комиссии администрации МО "Выборгский район" Мария Кушнир, продажа табака и алкоголя несовершеннолетним – одни из самых распространенных нарушений в сфере розничной торговли.

Отметим, что такое нарушение влечет за собой штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что фасады домов Выборга освободят от вывесок, нарушающих правила размещения.

Фото: администрация МО "Выборгский район"