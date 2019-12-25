Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем пожилых людей

1 октября – Международный день пожилых людей. С праздником выборжан почтенного возраста поздравили глава района и глава администрации Выборгского района.
Уважение к людям старшего поколения является одной из важнейших ценностей развивающегося общества. Только опираясь на богатый жизненный опыт, прислушиваясь к мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.
Мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь с ее радостями и печалями, удачами и трудностями, тем, кто, не жалея сил, добросовестно трудился, чтобы в нашей стране были стабильность и процветание.
Отдельные слова благодарности ветеранам, которые пережили трудности военных лет, отстояли независимость нашей Родины и восстановили страну из руин.
Этот праздник - прекрасная возможность сказать вам - нашим бабушкам и дедушкам, матерям и отцам, всем пожилым жителям Выборгского района теплые слова благодарности за многолетний добросовестный труд, сохранение моральных ценностей и традиций.
Вы и сегодня активно участвуете в общественной и культурной жизни района, щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей трудолюбие и патриотизм.
В этот день для представителей старшего поколения в Выборгском районе всегда устраивались концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, вечера отдыха. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией мы не можем собраться вместе. Выражаем вам слова благодарности за понимание, мудрость, доброту и терпение.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, радостных и счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин
Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов
Ранее мы написали о том, что массовую гибель рыбы в Финском заливе обсудили на совещании в администрации Выборгского района.
Фото: Pixabay
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