Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем пожилых людей

1 октября – Международный день пожилых людей. С праздником выборжан почтенного возраста поздравили глава района и глава администрации Выборгского района.

Уважение к людям старшего поколения является одной из важнейших ценностей развивающегося общества. Только опираясь на богатый жизненный опыт, прислушиваясь к мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.

Мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь с ее радостями и печалями, удачами и трудностями, тем, кто, не жалея сил, добросовестно трудился, чтобы в нашей стране были стабильность и процветание.

Отдельные слова благодарности ветеранам, которые пережили трудности военных лет, отстояли независимость нашей Родины и восстановили страну из руин.

Этот праздник - прекрасная возможность сказать вам - нашим бабушкам и дедушкам, матерям и отцам, всем пожилым жителям Выборгского района теплые слова благодарности за многолетний добросовестный труд, сохранение моральных ценностей и традиций.

Вы и сегодня активно участвуете в общественной и культурной жизни района, щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей трудолюбие и патриотизм.

В этот день для представителей старшего поколения в Выборгском районе всегда устраивались концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, вечера отдыха. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией мы не можем собраться вместе. Выражаем вам слова благодарности за понимание, мудрость, доброту и терпение.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, радостных и счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов