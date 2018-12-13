Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборгских пограничников с их профессиональных праздником

Главы отметили, что выборгские пограничники всегда добросовестно выполняют ответственные задачи по обеспечению безопасности России, защите ее экономических интересов, борьбе с терроризмом и международной преступностью.

Сегодня, 28 мая, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов поздравили выборгских пограничников с их профессиональных праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Главы отметили, что все времена служба на границе являлась задачей особой государственной важности. Защитники священных рубежей нашей Родины вписали в ее историю немало героических страниц. Нынешнее поколение стражей границы сохраняет верность лучшим ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость. Пограничники ставят жесткий заслон на пути международного терроризма, наркобизнеса и нелегальной миграции, активно противодействуют угрозам экономической безопасности страны.

Этот день особенный для всех жителей Выборгского района. Многие десятилетия символом города воинской славы Выборга были и остаются пограничники. Они пользуются особой симпатией и уважением выборжцев. Десятки наших земляков проходили службу в пограничных войсках, выполняя свой гражданский долг по охране рубежей Родины. глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Также главы подчеркнули, что обеспечивать неприкосновенность государственных границ, оберегать целостность территории страны, защищать ее интересы - эту ответственную и почетную миссию Родина доверяла и доверяет только самым мужественным, решительным и честным. Выборгские пограничники всегда добросовестно выполняют ответственные задачи по обеспечению безопасности России, защите ее экономических интересов, борьбе с терроризмом и международной преступностью.

Сегодня мы чествуем солдат и офицеров пограничных войск, отдаем дань глубокого уважения ветеранам. Примите слова искренней благодарности за ваш неоценимый труд, за мир и спокойствие. Спасибо вам за преданность Отечеству, отвагу, за честное отношение к службе. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба! глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО