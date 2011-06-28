Александр Дрозденко подарил Пограничному управлению живописный пейзаж

28 мая в Ленинградской области отмечался профессиональный праздник пограничников и ветеранов пограничной службы. Губернатор Ленинградской области поздравил со знаменательной датой всех рядовых служащих и стражей границы и поблагодарил их за нелегкий, но добросовестный труд. Особой признательности удостоились ветераны службы, передающие навыки и опыт молодому поколению, и сохраняющие традиции пограничного ведомства, что особенно важно для региона с сухопутными и морскими границами
В честь праздника и в знак признания особых заслуг на профессиональном поприще глава области вручил начальнику пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти Сергею Дорофееву почетную грамоту. В подарок Пограничному управлению был передан живописный пейзаж Ленинградской области.
Ранее глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин также поздравили сотрудников погранслужбы с профессиональным праздником.
Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти
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