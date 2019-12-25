Дмитрий Медведев: Сколтех стал институтом с высокой репутацией

В институте состоялось заседание попечительского совета.

Дмитрий Медведев рассказал, что Сколтех стал институтом с высокой репутацией. Такое заявление заместитель председателя Совета безопасности сделал на заседании попечительского совета фонда. Чиновник напомнил, что во время старта проекта были сомнения о будущей результативности Сколтеха.

Сколтех вышел на орбиту. Собственно, к этому мы и стремились. Вспомните, сколько было сомнений! Говорили, сколько у нас уже есть вузов, все прекрасные, ничего нового создавать не надо – оказалось, что надо. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Эксперт подчеркнул, что на примере Сколтеха ученые и чиновники понимают, как работает соединение между научной отраслью и масштабированием новых технологий. Ректор Александр Кулешов уточнил, что Сколтех смог перейти от исследований к национальным программам по реализации в критически важных для развития страны областях.

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию.

Фото: Вконтакте #VKLive c Дмитрием Медведевым