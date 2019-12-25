В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию

На данный момент в России насчитывается девять различных видов новой коронавирусной инфекции.

В центре наук о жизни Сколтеха рассказали, каким образом COVID-19 попал в Россию. Об этом пишут "РИА Новости".

Благодаря исследованию геномной эпидемиологии вируса удалось установить, что в РФ вирус попал не из Китая, а из Европы. Оказалось, что в конце февраля — начале марта в страну, как минимум, 67 раз независимо друг от друга завезли коронавирус. При этом многие из них не смогли спровоцировать вспышку заболевания.

По информации от Сколтеха, на данный момент в России насчитывается девять различных видов новой коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что судью VAR в матче "Зенит" ― "Спартак" заменили из-за теста на коронавирус.